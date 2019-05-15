- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) انخفاضه في آخر جلساته ، ليؤكد كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.09% بما يعادل -1.50 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 49.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 44.40 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.40 ومستوى المقاومة 49.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر البيت يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 15-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.