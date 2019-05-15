شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) انخفاضه في آخر جلساته ، ليؤكد كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.09% بما يعادل -1.50 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 49.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 44.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.40 ومستوى المقاومة 49.00 .