شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يستنفذ فرصه الإيجابية - تحليل صباحي - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت حائل (3001) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليستند في آخر جلساته لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليقف بذلك عند آخر محطاته الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد بعد اكتساب زخماً إيجابياً منها ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.20% بما يعادل -0.19 ريال ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 8.69 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.60 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.18 ومستوى المقاومة 9.00 .