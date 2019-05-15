شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 3.61% بما يعادل 0.38 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

Advertisements

ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 10.05 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 7.81 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 13.00 .