شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعادة (8200) للجلسة الثانية على التوالي ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.66% بما يعادل -0.12 ريال ، وذلك مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ويأتي هذا الانخفاض بعد ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 7.40 ، ليستهدف مستوى الدعم 6.77 استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.77 ومستوى المقاومة 7.40 .