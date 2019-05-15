شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم بترورابغ (2380) لأدنى سعر في آخر جلساته عند 17.50 ، ارتد منه ارتفاعاً على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 18.30 ليقلص من خسائره ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.58% بما يعادل -0.30 ريال ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 18.30 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 16.07 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 20.00 .