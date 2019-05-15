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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البلاد (1140) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 0.46 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 25.03 ، ليستهدف مستوى الدعم 22.39 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 25.03 .
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