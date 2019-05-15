شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت نجران (3002) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ليكسر بدوره مستوى الدعم 8.15 ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -0.05 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7.60 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 8.15 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.28 .