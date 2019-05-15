Green goal وكيلًا لـerrea الإيطالية في السعودية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

منحت شركة errea الإيطالية حقوق وكالتها إلى green goal الرياضية في السعودية.

وحصلت بشكل رسمي على حقوق التوزيع الحصري لمنتجات الماركة العالمية حيث تم الإتفاق أخيرًا في مدينة بارما الإيطالية حيث مقر الشركة على كافة التفاصيل وبحضور المهندس عدي التمار الرئيس التنفيذي لشركة ستورز آند براندز للتجارة العامة وكيل إيرييا في الكويت والمملكة العربية السعودية.

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وبين المدير العام لـgreen goal صالح الصالح، سعادته بهذه الخطوة، مشددًا على أن تجربة green goal خلال الأربع سنوات الماضية سواء في تسويق الرعايات والإعلانات وتنظيم المباريات والفعاليات الرياضية فرضت إضافة نشاط الملابس الرياضية، وتم اختيار errea لعدة أسباب أهمها جودة المنتج ومناسبة السعر فضلًا عن التواجد في 80 دولة في العالم.

وقدّم “الصالح” شكره لآنجلو جاندولفي مؤسس ومالك إيرييا، ودانيلي زاناردي الرئيس التنفيذي لإيرييا، وهشام بوشير مدير المبيعات في إيرييا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حفاوتهم وكرم ضيافتهم وكذلك ثقتهم.

واختتم حديثه بقوله: “عودة errea الموسم الجاري كانت مع فريقي أحد والرائد لكرة القدم، وطائرة فريق الهلال، وهذه البداية، والموسم المقبل سيشهد شراكات أكبر وأكثر بإذن الله”.