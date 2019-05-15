الان تتابع أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع بعد إغلاق مؤقت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 استأنفت شركة أرامكو السعودية، ضخ النفط الخام عبر خط أنابيبها شرق-غرب بعد إغلاقه مؤقتا إثر هجوم إرهابي أمس. يشار إلى أن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات “درون ” بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.

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