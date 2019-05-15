شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أرامكو تستئانف ضخ النفط الخام عقب الهجوم الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن شركة أرامكو السعودية، تستأنف ضخ النفط الخام عبر خط أنابيبها شرق-غرب بعد إغلاقه مؤقتا إثر هجوم إرهابى أمس.
وكان المتحدث الأمنى لرئاسة أمن المملكة العربية السعودية، قد قال إنه جرى استهداف لمحطتى الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتى الدوادمى، وعفيف بالرياض فى هجوم إرهابى.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أرامكو تستئانف ضخ النفط الخام عقب الهجوم الإرهابى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.