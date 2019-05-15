شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أرامكو تستئانف ضخ النفط الخام عقب الهجوم الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن شركة أرامكو السعودية، تستأنف ضخ النفط الخام عبر خط أنابيبها شرق-غرب بعد إغلاقه مؤقتا إثر هجوم إرهابى أمس.

وكان المتحدث الأمنى لرئاسة أمن المملكة العربية السعودية، قد قال إنه جرى استهداف لمحطتى الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتى الدوادمى، وعفيف بالرياض فى هجوم إرهابى.