شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 – 5 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 – 5 – 2019 فى مصر، عند 615 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر انتشارا بأسواق الصاغة فى القاهرة الكبرى، وكافة محافظات الجمهورية.

استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة ثبات ملحوظ فى أسعار الذهب عالميا منذ أمس عند 1297 دولار للأوقية، عقب صعودها بشكل ملحوظ مع تزايد التوترات بين أمريكا والصين وفرض رسوم جمركية متبادلة.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار الذهب 18 سجل 527.25 جنيه. عيار الذهب 21 سجل 615 جنيها للجرام. عيار 24 بلغ سعره 702.75 جنيه. الجنيه الذهب 4920 جنيها. أوقية الذهب عالميا 1297 دولار.

وكانت أسعار الذهب عالميا صعدت قرب أعلى مستوى لها فى شهر، نتيجة خسائر الأسهم الآسيوية فى وول ستريت، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أعلنت بكين أيضا فرض رسوم على واردات أميركية، رداً على رفع واشنطن الرسوم على واردات من الصين.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.