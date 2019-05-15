شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: رقم قياسى جديد لتدفقات النقد الأجنبى لمصر بـ24.765 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر شكرى، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، لإدارة أسواق النقد واستثمار الاحتياطيات الدولية، اليوم الأربعاء، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبى منذ شهر يناير 2019، وحتى الآن، حققت رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 24.765 مليار دولار، مما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.

وواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى تراجعه، اليوم الأربعاء، ليفقد ما بين قرشين إلى 3 قروش، فى بعض البنوك، وينخفض إلى أقل من 17 جنيهًا للدولار، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، أى منذ شهر مارس 2017.

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنكى "التجارى الدولى" و"قطر الوطنى الأهلى" ليسجل 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء، و17.09 لسعر البيع.

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وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 86 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ4 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.