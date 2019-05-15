شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.729 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 68.5 مليون ورقة مالية بقيمة 379 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.44%، والعرب على 4.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 6.3 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2076 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 17079 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 615 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1563 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 108 شركات، ولم تتغير مستويات 44 شركة.