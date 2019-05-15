الان تتابع تركيا.. عجز الميزانية في أبريل بلغ 3.03 مليار دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل عجز 18.32 مليار ليرة (3.03 مليار دولار) في أبريل.
وتضمنت ميزانية أبريل عجزًا أوليًا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 13.2 مليار ليرة.
وبلغ عجز الميزانية 54.5 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 23.2 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2018.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 80.6 مليار ليرة على مدار 2019 بأكمله.
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