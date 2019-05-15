شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: نسعى لجذب شريحة من شباب الجامعات للسداد الإليكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، لليوم السابع، أن الهيئة قامت بعمل حملة بالجامعات الحكومية والخاصة لجذب شريحة من الشباب لاستخدام كارت المدفوعات لديها "ايزى باى".

كما كانت الهيئة قد أتاحت خدمات دفع الفواتير للخدمات الحكومية والبريدية التى تقدمها عبر تطبيقها على الموبايل فى 14 من أبريل الماضى، حيث يتم السداد عبر المحفظة الإليكترونية بالتطبيق، والتى يمكن ربطها ببطاقة Easypay للدفع الإلكترونى.

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ويصل عملاء صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون برأسمال مودعين نحو 210 مليارات جنيه، وشهدت الثلاث سنوات الماضية عمليات تطوير للهيئة وفق خطة أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويصل عدد مكاتب البريد إلى نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وتقدم الهيئة العديد من الخدمات الحكومية عبر منافذها بالإضافة إلى الخدمات البريدية والمالية ومنها صرف المعاشات لما يقرب من 6 ملايين مواطن.