شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: توصيل الفايبر لـ670 مبنى حكوميا ببورسعيد بتكلفة 86 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول رفيع بالشركة المصرية للاتصالات we ، بشأن استراتيجية الشركة لتوصيل كابلات الألياف الضوئية بمحافظة بورسعيد عن انتهاء الشركة من توصيل نحو 670 مبنى حكومى من ضمنهم 700 مكتب خدمة بكابلات الألياف الضوئية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إجمالية التكلفة تصل إلى 86 مليون جنيه، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وتمكين المواطنين منا لحصول على الخدمات الرقمية حيث ستكون محافظة بورسعيد أول محافظات التحول الرقمى كنموذج استرشادى أولى.

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وذكر المصدر أن المرحلة الثانية من التحول الرقمى ستشمل نحو 5 محافظات جديدة سيتم توصيلهم بكابلات الألياف الضوئية والتى تعطى سرعات أفصل فى نقل البيانات من كابلات النحاس التقليدية.

وتعتزم الحكومة إطلاق نحو 25 خدمة حكومية إليكترونيا بداية من 30 يونيو المقبل تبدا بنحو 8 خدمات بمحافظة بورسعيد ثم يليها باقى الخدمات تدريجيا تمهيدا لتعميم الأمر بالمحافظات المختلفة.

ويصل عدد مشتركى المشغل الرابع للمحمول we إلى نحو 4.2 مليون عميل وذلك وفقا لنتائج أعمال الشركة عن الثلاث أشهر الأولى من العام.