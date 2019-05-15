شكرا لقرائتكم خبر عن نمو اقتصاد ألمانيا 0.4% في الربع الأول بدعم من الطلب المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات أولية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني حقق بداية قوية لعام 2019 وعاد إلى النمو في الربع الأول من العام بدعم من زيادة إنفاق الأسر وانتعاش قطاع الإنشاء.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي سجل نموا بنسبة 0.4 % على أساس فصلي بما يتماشى مع توقعات المحللين.
وكشفت بيانات معدلة في ضوء عوامل التقويم أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.7% بين يناير ومارس ويتفق هذا أيضا مع التوقعات.
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