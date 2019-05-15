شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة فى تركيا عند أعلى مستوى له بنسبة 14.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركى اليوم الأربعاء أن معدل البطالة فى تركيا ظل عند 14.7% فى الفترة من يناير إلى مارس ، وهو أعلى مستوياته فى نحو عشر سنوات.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة غير الزراعية قليلا إلى 16.9 % فى نفس الفترة. وفى الفترة السابقة من ديسمبر إلى فبراير ، بلغ معدل البطالة 14.7 % بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 16.8%.

وكانت البطالة فى تركيا سجلت هذا المستوى المرتفع المرة الماضية فى أوائل 2009.