شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة فى تركيا عند أعلى مستوى له بنسبة 14.7% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركى اليوم الأربعاء أن معدل البطالة فى تركيا ظل عند 14.7% فى الفترة من يناير إلى مارس ، وهو أعلى مستوياته فى نحو عشر سنوات.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة غير الزراعية قليلا إلى 16.9 % فى نفس الفترة. وفى الفترة السابقة من ديسمبر إلى فبراير ، بلغ معدل البطالة 14.7 % بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 16.8%.
وكانت البطالة فى تركيا سجلت هذا المستوى المرتفع المرة الماضية فى أوائل 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر معدل البطالة فى تركيا عند أعلى مستوى له بنسبة 14.7% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.