شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات تنفيذية مشددة للالتزام بإجراءات خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية لعدادات مسبوقة الدفع

ترشيد سفر البعثات للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية

Advertisements

صدرت تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى وتطبيق الممارسات الإيجابية في هذا المجال حيث نصت التعليمات على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي، بالإضافة إلى مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، إلي جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة إلي عدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف بيان رسمي اليوم الأربعاء أن خطة ترشيد الانفاق الحكومى طالبت أيضا الجهات العامة بالعمل علي تقليص الإنفاق علي شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص، مع العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

وأضاف البيان أن التعليمات طالبت أيضا السلطات المختصة إصدار توجيهاتها للمسئولين الماليين التابعين لهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الانفاق العام، مؤكدة أن المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.