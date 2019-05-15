دخول محور روض الفرج موسوعة جينيس سيرفع من تصنيف المقاولون العرب عالميا

كتب أحمد حسن



أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة لها باع كبير فى إنشاء الكبارى الضخمة، ولكن دخول محور روض الفرج موسوعة جينيس سيرفع من مكانة الشركة عالميا.

وأضاف المهندس محسن صلاح، خلال المؤتمر الصحفى، أنه خلال فترة التصميم لم تكن فى ذهننا نقطة دخول موسوعة جينيس، ولكن عقب الحصول علي التصميمات تولدت فكرة دخول موسوعة جينيس.

وأشار إلي أن تكرار ذلك أصبح أمرا يسير علي الشركة ورجال الشركة والعاملين المصريين.

ومن جانبه قال المدير الإقليمي لموسوعة جينيس، إن التقييم شارك فيه عدد من...