الإحصاء: انخفاض نسبة البطالة لـ8.1%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2019، وبلغ معدل البطالة 8.1% من إجمالي قوة العمل مقابل 8.9% في الربع الرابع من عام 2018، بإنخفاض قدره 0.8%، وبإنخفاض قدره 2.5% عن الربع المماثل من العام السابق.

أولاً: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

27.968 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2019

سجل تقدير حجم قـوة العمل 27.968 مليون فرد (22.925 ذكور، 5.043 إناث)، وبلغت قوة العمل في الحضر 11.577 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.391 مليون فرد.

