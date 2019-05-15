شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام قبيل بيانات النمو الاقتصادي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، بدعم تسارع نمو الاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" خلال الربع الأول من هذا العام ، بينما يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي كاملا خلال الربع الأول.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:05 جرينتش ،ليتداول عند 1.1215$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1203$ ،وسجل الأعلى عند 1.1217$ ، والأدنى عند 1.1198$.

فقد اليورو بالأمس حوالي 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وضغط على اليورو أيضا تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن البلاد مستعدة لخرق قواعد الميزانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستويات الديون إذا لزم الأمر لتعزيز سوق العمل.

أظهرت بيانات رسمية فى ألمانيا يوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.4% خلال الربع الأول /2019 ، تماشيا مع توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.4% ،وسجل الربع الرابع /2018 نمو بمعدل 0.0%.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور الناتج المحلي الإجمالي فى 19 دولة مشاركة فى اقتصاد اليورو ،ووفقا لتقديرات أولية نما اقتصاد أوروبا بمعدل 0.4% خلال الربع الأول من هذا العام بأفضل من تقديرات الخبراء حينها ،بعدما نما اقتصاد أوروبا بمعدل 0.2% خلال الربع الرابع/2018.

وبحلول الساعة 09:00 جرينتش تصدر القراءة الأولية الرسمية للناتج المحلي فى أوروبا التوقعات تشير إلى معدل 0.4% طبقا لتقديرات القراءة الأولية الصادرة أواخر الشهر الماضي.