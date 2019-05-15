شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في شهرين ونصف أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ مطلع شباط/فبراير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 109.68 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.61، بعد أن حقق الزوج الأعلى له عند 109.69، بينما حقق الأدنى له عند 109.52.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.4% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 33.4% مقابل 28.5% في آذار/مارس.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.6% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.2 مقابل 10.1 في نسيان/أبريل الماضي، وقبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 78.7% مقابل 78.8% في آذار/مارس.

وصولاً إلى شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 64 مقابل 63 في نيسان/أبريل، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير الماضي.