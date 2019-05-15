شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية اللايتكوين بأكثر من ثلاثة بالمائة للأعلى لها في ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الثلاثة بالمائة أو بأكثر من 2.9$ اليوم الأربعاء لنشهد الأعلى لها منذ السادس من نيسان/أبريل الماضي حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثالث من الشهر ذاته وكانت قاب كوسين أو أدنى من حاجز 100$ لأول مرة منذ 19 من تموز/يوليو الماضي، وأوضحت آنذاك ارتفاع قيمتها السوقية بأكثر من النصف في أولى أسابيع الشهر الماضي والربع الفصلي الجاري.

وفي تمام الساعة 05:34 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 3.21% إلى مستويات 94.43$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 91.50$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 87.572$، بينما حققت الأدنى لها عند 84.410$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 5.62$ مليار.

هذا ولا تزال اللايتكوين تستمد الدعم من التقرير التي تطرقت لإبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم سيمكن مستخدمي العملة الرقمية المشفرة من توفير ما يصل إلى 40% من تكاليف حجوزات الفنادق الخاصة بهم عن طريق تطبيق لواف-والت والذي يعد تطبيق محفظة لنظام تشغيل الاندرويد والـأي-أو-أس للايتكيون.

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كما تستمد اللايتكوين الدعم أيضا من إطلاق بورصة شتوتجارت التي تعد ثاني أكبر بورصة في ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو خدمات التداول على الأوراق المالية المتداولة في البورصة "أي-تي-إن-أس" لكل من اللايتكوين (إل-تي-سي) والربيل (إكس-إر-بي) في مطلع هذا الأسبوع، حيث أعلنت البورصة الألمانية يوم الاثنين الماضي أن شركة إكس-بي-تس بروفيدر ومقرها السويد ستصدر أربعة أوراق مالية.

ونود الإشارة لكون، تلك الأوراق المالية ستتبع أسعار اللايتكوين والربيل في علاقتهم باليورو والكرونا السويدي، وقد تم أتاحت خدمات التداول وعمليات البيع والشراء عليهم، ويذكر أن "أي-تي-إن-أس" هو عبارة عن سند دين غير مضمون يتم تداوله في البورصة، مثل الصناديق المتداولة في البورصة :إي-تي-أف-أس" تسمح هذه المنتجات للمستثمرين بالمضاربة على تلك الفئات من الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية دون شرائها بشكل مباشر.

وفي سياق أخر، فقد أفادت بعض التقرير الأسبوع الماضي بأن الايتكوين تعتزم أطلق محفظة لوحيه بالتعاون مع كوبو، وذلك عقب كشف مؤسسة لايتكوين عن خططتها للتعاون مع منصة كوبو لمحافظ العملات الرقمية المشفرة لإنشاء جهاز للمستخدمين يجعلهم قادرين على تأمين أرقامهم السرية لعملاتهم الرقمية، ومن المتوقع أن تكون تلك المحفظة اللوحية مصنوعة من الألمونيوم المقاوم للماء، النار والتآكل وقد تبلغ تكلفة الجهاز اللوحي 49$.