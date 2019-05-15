شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس الثبات عند مستويات الصفر دون عجز أو فائض.

وفي تمام الساعة 04:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.03% لتتداول عند مستويات 61.39$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.37$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.21% لتتداول عند 71.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.90$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.52 مقارنة بالافتتاحية عند 97.53.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقابل 8.7% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 8.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.4% مقابل 8.5% في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات عند 6.5%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.0% مقابل 5.2% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.6% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.2 مقابل 10.1 في نسيان/أبريل الماضي، وقبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 78.7% مقابل 78.8% في آذار/مارس.

وصولاً إلى شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 64 مقابل 63 في نيسان/أبريل، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن المحادثات التجارية مع الصين لم تنهار، كما أفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بكين وواشنطون اتفقا على مواصلة المفاوضات التجارية، وجاء ذلك عقب إعلان الصين يوم الاثنين الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها مع سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل.

ونود الإشارة لكون قرار الصين في مطلع الأسبوع أوضح تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت في نهاية الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار، وذلك وسط تهديد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار قريباً.

ويذكر أن ترامب نوه مؤخراً أنه سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال قمة العشرين المقبلة، ولا تزال الأسواق تسعر فرص تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والذي قد يلقي بظلاله على مستويات الطلب على النفط، وذلك مع تسعيرهم أيضا للتقرير التي تطرقت لخفض روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً إنتاجها بواقع 70 ألف برميل يومياً إلى 11.16 مليون برميل يومياً في ألاثني عشرة يوماً الأولى من هذا الشهر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح الثلاثاء في محطة ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبوع على الساحل الغربي، أسفر عن حريق في المحطة رقم ثمانية وأنه تم السيطرة على الحريق بعد أن خلف أضراراً محدودة.

وتطرق المهندس خالد الفالح لكون شركة أرامكو السعودية قامت بإيقاف ضخ النفط عبر الأنابيب مع العمال على تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ لوضعه الطبيعي، موضحاً أن العمل الإرهابي والتخريبي الذي وقع مؤخراً في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما يستهدف إمدادات الطاقة حول العالم والاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن صادرات بلاده النفطية ستستمر دون انقطاع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط والذي أفاد ببقاء المنظمة على توقعاتها بنمو الاقتصاد العالمي 3.2% خلال العام الجاري 2019، وأن الطلب على النفط قد يرتفع بواقع 1.21 مليون برميل يومياً إلى 99.94 مليون برميل يومياً هذا العام، بينما من المرجح انخفاض إمدادات النفط من خارج المنظمة بواقع 30 ألف برميل يومياً إلى 64.52 مليون برميل يومياً في 2019.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من أيار/مايو، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.