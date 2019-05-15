شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في خمسة أسابيع متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.09% لتتداول حالياً عند 1,296.30$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في خمسة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,298.00$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.51 مقارنة بالافتتاحية عند 97.53.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقابل 8.7% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 8.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.4% مقابل 8.5% في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات عند 6.5%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.0% مقابل 5.2% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.6% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.2% في آذار/مارس.

Advertisements

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.2 مقابل 10.1 في نسيان/أبريل الماضي، وقبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 78.7% مقابل 78.8% في آذار/مارس.

وصولاً إلى شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 64 مقابل 63 في نيسان/أبريل، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن المحادثات التجارية مع الصين لم تنهار، كما أفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بكين وواشنطون اتفقا على مواصلة المفاوضات التجارية، وجاء ذلك عقب إعلان الصين يوم الاثنين الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها مع سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل.

ونود الإشارة لكون قرار الصين في مطلع الأسبوع أوضح تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت في نهاية الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار، وذلك وسط تهديد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار قريباً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه مؤخراً أنه سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال قمة العشرين بحلول نهاية الشهر المقبل في اليابان، ولا تزال الأسواق تسعر فرص تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلي تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني والذي نوه لكون الحكومة الإيطالية قد تقدم على زيادة عجز الموازنة والدين العام لدعم سوق العمل الإيطالي، ما قد يعيد التوترات مع المفوضية الأوروبية.