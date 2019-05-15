شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات في مجملها إيجابية بالقرب من الأدنى لها في أكثر من ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية، النيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تشهد مؤشرات الأسهم اليابانية استقرار سلبي اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون المحادثات التجارية مع الصين لم تنهار وأفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بكين وواشنطون اتفقا على مواصلة المفاوضات التجارية، وجاء ذلك عقب إعلان الصين يوم الاثنين الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها مع سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل.

ونود الإشارة لكون قرار الصين في مطلع الأسبوع أوضح تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت في نهاية الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار، وذلك وسط تهديد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار قريباً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه في مطلع الأسبوع لكونه سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال قمة العشرين بحلول نهاية الشهر المقبل في اليابان، ولا تزال الأسواق تسعر فرص تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والذي من المتوقع أن ينعكس على أرباح الشركات لاحقاً، وبالأخص عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والتي جاءت في مجملها مخيبة للآمال.

Advertisements

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقابل 8.7% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 8.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.4% مقابل 8.5% في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات عند 6.5%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.0% مقابل 5.2% في آذار/مارس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.03% ليخسر 0.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,534.51، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.08% ليخسر هو الأخر 15.99 نقطة ويصل إلى المستوى 21,051.24.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.17% ليربح 42.66 نقطة ويصل إلى المستوى 3,687.81، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.97% ليربح هو الأخر 27.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,911.53.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.69% ليربح 192.67 نقطة ويصل إلى المستوى 28,314.69، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.64% ليربح 13.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,095.17.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.80% ليربح 80.49 نقطة ويصل إلى المستوى 10,150.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 39.69 نقطة ويصل إلى المستوى 6,279.60.