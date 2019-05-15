شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي وتراجع معدلات البطالة في الصين خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن المكتب الوطني للإحصاء للصين القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقابل 8.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.4% مقابل 8.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.5%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.0% مقابل 5.2% في آذار/مارس.