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شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي وتراجع معدلات البطالة في الصين خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن المكتب الوطني للإحصاء للصين القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقابل 8.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.6%.
وجاء ذلك بالتزامن مع أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.4% مقابل 8.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.5%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.0% مقابل 5.2% في آذار/مارس.
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