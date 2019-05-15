شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للأدنى له في خمسة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، حينما اختبر الأدنى له منذ 19 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 0.6926 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6944، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في خمسة أشهر عند 0.6922، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6948.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساعاً إلي 101.3 مقابل 100.7 في نيسان/أبريل، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 2.3% متوافقة بذلك مع التوقعات.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.6% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.2 مقابل 10.1 في نسيان/أبريل الماضي، وقبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 78.7% مقابل 78.8% في آذار/مارس.

وصولاً إلى شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 64 مقابل 63 في نيسان/أبريل، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير الماضي.