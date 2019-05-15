شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نمو أسعار الأجور في استراليا خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الأول والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.3% متوافقة بذلك مع التوقعات.

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