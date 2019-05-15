شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع ثقة المستهلك الاسترالي خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين لشهر أيار/مايو والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 101.3 موضحة ارتفاعاً 0.6% مقابل ما قيمته 100.7 حينما عكست ارتفاع 1.9% في نيسان/أبريل الماضي.

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