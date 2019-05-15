شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط - تحليل صباحي - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.32% بما يعادل -80.26 نقطة ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

Advertisements

ولهذا تستمر توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 6005.86 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6274.04 من جديد استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6005.86 ومستوى المقاومة 6274.04 .