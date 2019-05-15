شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ، ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعض خسائره السابقة ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 7.63 نقطة ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 8485.83 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 7001.94 إلى 9403.05) ، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولهذا نحن نرجح عودة الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 8202.49 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7919.16 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7919.16 ومستوى المقاومة 8600.00 .

Advertisements