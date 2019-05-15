شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يواجه دعم قوي -تحليل صباحي- 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4802 نقطة، ملامسا لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 4750 نقطة، والذي يعد مستوى الدعم الحالي والقوي وهو ما قد يساهم في دفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة 5050 نقطة مرة أخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 4700 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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