شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يعوض معظم خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر معظم خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 2612 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح المؤشر ارتفاعا لمستوى المقاومة 2700 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2530نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يعوض معظم خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 15-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.