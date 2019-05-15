شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 9775 نقطة، ثم ارتفع لمستوى 9909 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 9798 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 9750 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9400 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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