شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات الخام بحوالي 9 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أولية صادرة من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بحوالي 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما جاء عكس توقعات محللين أشاروا إلى انخفاض بثلاثة ملايين برميل.



وارتفعت أيضاً مخزونات البنزين بنحو 567 ألف برميل في نفس الفترة، بينما ارتفع مخزون المقطرات بـ2.2 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل إصدار إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية يوم الأربعاء، والتي تؤثر في تحركات أسعار النفط.