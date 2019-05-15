شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات "ترامب" تدفع الأسهم الأمريكية نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومةً بتصريحات إيجابية من الرئيس "دونالد ترامب"، وذلك بالتزامن مع أداء إيجابي من قطاع الطاقة بفعل انتعاش أسعار النفط.



وذكر الرئيس "ترامب" بأن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين لا تزال قائمة مشيراً إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية سيعتمد على نتائج المفاوضات المقبلة.



وعوضت "وول ستريت" بعض الخسائر الحادة التي سجلتها أمس بعد إعلان الصين عن خطتها لزيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار إلى 25% بداية من يونيو/حزيران.



وعلى صعيد التداولات بسوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.2% وأغلق عند 61.78 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.1 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 1.4% مغلقاً عند 71.24 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.6 دولار وأقل سعر عند 69.9 دولار.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 207 نقاط) إلى 25532 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25688 نقطة وأقل مستوى عند 25384 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 7734 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7776 نقطة وأقل مستوى عند 7665 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 2834 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2852 نقطة وأقل مستوى عند 2920 نقطة.