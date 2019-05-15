شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تقفز بأكثر من 20% وتحشد الزخم نحو مزيد من الصعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم بعد هدوء مخاوف المستثمرين في الأسواق العالمية، ولكن "الريبل" قفزت بأكثر من 20%.



وكانت العملات الرقمية قد تلقت دعماً أمس من تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي دفع المستثمرين بعيدا عن اصول المخاطرة وشراء نوع آخر من الأصول كالمعادن النفيسة والعملات الافتراضية.



ومع ذلك، هدأت المخاوف اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

Advertisements



وصعدت الريبل بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 20.1% إلى 0.39 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.42 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار وبلغت قيمتها السوقية 38.9 مليار دولار.



ويتوقع محللون حشد المزيد من الزخم الشرائي على الريبل أعلى حاجز 0.40 دولار وربما تصل إلى مستوى 0.45 دولار ثم 0.60 دولار، في حين ستواجه مقاومة عند المستوى 0.5650 دولار.



أما "بتكوين"، فقد تراجعت بنسبة 1.3% إلى 7751 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 8305 دولارات وأقل سعر عند 7576 دولار.