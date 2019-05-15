الان تتابع الذهب ينزل عن ذروة شهر بفعل آمال محادثات التجارة الأمريكية الصينية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
استقرت أسعار الذهب، اليوم، الأربعاء، بعد أن تراجعت عن ذروتها في شهر والتي بلغتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي هدأت فيه مخاوف المستثمرين بفعل التفاؤل المحيط بمحادثات التجارة بين واشنطن وبكين مما يدعم الأسهم العالمية والدولار.
وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1296.49 دولار للأوقية، بينما صعد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1297.20 دولار للأوقية.
وظل الدولار مرتفعا في المعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن تلقى الدعم من تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، التصعيد في حربه التجارية مع الصين واصفا إياه “بالشجار المحدود” وأصر على أن المحادثات بين البلدين لم تنته.
وصعود الدولار يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وكان أكبر محفز للذهب، الذي كان متداولا داخل نطاق ضيق الأسبوع الفائت، يوم الاثنين حين أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما انتقامية على مجموعة من السلع الأمريكية.
وقال محللون ومتعاملون إن المعدن النفيس شهد بعض عمليات البيع لجني الأرباح في الجلسة السابقة بعد أن قفزت الأسعار نحو 20 دولارا يوم الاثنين وتجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 1300 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.81 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 853.75 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7% إلى 1326.25 دولار للأوقية.
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