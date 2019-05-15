شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫تفاصيل خطة الحكومة لزيادة الصادرات لإفريقيا وتطوير شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤل حكومى إنه خلال أيام سيتم الاتفاق بين شركة النصر للإسكان وشركة إعمار لإنهاء النزاع، فيما بينهما حول أرض المقطم.

وأشار المسؤل، إلى أنه سيتم عرض الاتفاق على اللجنة الوزارية لفض المنازعات وإنهاء حالة التحكيم الدولى المرفوع من شركة النصر ضد شركة إعمار.

وقال إنه سيتم إنهاء مشكلة نحو 5300 مساهم فى شركة النيل لحليج الأقطان بمجرد إنهاء القانون الجديد الخاص بفض المنازعات، والذى أقره البرلمان .

وحول شركة الحديد والصلب قال إن خطة التطوير قد تطول المناجم وليس المصانع بالمرحلة المقبلة ولا سيما أن تطوير المصانع غير جاذبة للمستثمرين، موضحا ان هناك لجنة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق تتابع عملية التطوير والتقييم للشركة.

كما كشف أن هناك خطط فعلية لتطوير وانتشال 24 شركة من الخسائر من بين 26 شركة خاسرة منها شركة تم تصفيتها، وأخرى تعانى من مشكلات كثيرة بجانب تطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه خلال سنتين ونصف.

وسيتم تدبير المبلغ من خلال بيع أصول حيث تم حصر 250 قطعة أرض غير مستغلة نحو 20 مليون متر، تم تحويل 180 قطعة منها من صناعى إلى سكنى لعرضها على المطورين العقاريين فى القاهرة والمحافظات.

وذكر المسؤل فى لقاء مفتوح مع أعضاء جمعية الاستثمار المباشر، أن هناك فرصا كبيرة للشراكة بشركات النقل البرى والبحرى ومستودعات تلك الشركات خارج مصر بهدف خدمة التجارة فى إفريقيا حيث سيتم دمج شركات النقل البرى الثلاثة فى شركة واحدة والسعى لشراكة القطاع الخاص معها بحيث تتم اتاحة خدمات أفضل .

Advertisements

كما كشف أنه فى أول أكتوبر المقبل، سيتم تدشين خط ملاحى بين ميناء السخنة وبين أحد موانئ إفريقيا لخدمة التجارة وفى شهر إبريل العام المقبل ستكون كافة الخدمات اللوجستية اكتملت لتواصل مع إفريقيا، وتقديم خدمات أقل لكافة المصدرين للوصل إلى زامبيا ومنها إلى 6 دول أفريقية مجاورة لها .

وقال إن إجمالى الديون على شركات قطاع الأعمال العام بلغت 38 مليار جنيه سيتم سدادها خلال 3 سنوات مع زيادة رواتب الإدارات والعاملين فهناك على سبيل المثال رئيس شركة فيها 18 ألف عامل يتقاضى فقط 12 ألف جنيه راتبا شهريا .

وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور العمال إلى 2000 جنيه للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام مع هيكلة فنية وتكنولوجية شاملة للشركات بالاستعانة بشركات عالمية للإصلاح الإدارى .

وقال إن شركة جنوب الوادى أعادت 75 ألف فدان للحكومة وتستغل فقط نحو 45 ألف فدان حاليا وجاهزين لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات زراعية وتربية حيوانات فى منطقة توشكى .

وكشف المسؤل عن وجود فرصة للشراكة فى فندق شبرد بعد تطويره والدخول بحصة 49% والقطاع الخاص بـ51% وهناك فرص فى أرض سافوى بالأقصر البالغة21 ألف متر لإنشاء فندقين ومركز خدمات بجانب فرص استثمارية فى شركة النصر للأسمدة بالسويس لإنتاج الأمونيا والنترات .