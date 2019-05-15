شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين تتجه اسعار النفط بعد الهجوم الارهابي على محطتي لضخ النفط بالسعودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان خالد الفالح وزير الطاقة السعودى، أمس أن هجوما إرهابيا بواسطة طائرات مفخخة استهدفت محطتين لضخ النفط عبر خط أنابيب من حقول النفط في المنطقة الشرقية تابعة لشركة "ارامكو" السعودية، شهدت أسعار النفط ارتفاعا بحوالى 1.4% بعد وقوع ذلك الهجوم الإرهابي.

وسجل خام برنت، 71.23 دولار للبرميل، بزيادة بلغت نسبتها 1.42% فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 61.57 دولار للبرميل، بارتفاع بلغت نسبته 0.87% وذلك عن آخر إغلاق السابق.

وأكد خالد الفالح وزير الطاقة السعودى، استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط دون انقطاع وقيام شركة "أرامكو" بإصلاح المحطتين لإعادتهما إلى وضعهما الطبيعي، لافتا إلى أن الضخ في خط أنابيب شرق-غرب قد توقف حتى يتم تقييم الأضرار فى حين أن الإنتاج والتصدير مستمر دون توقف .

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وكانت ناقلتى سعوديتين للنفط قد تعرضت يوم الأحد الماضى لهجوم قبالة ساحل الإمارات.

وفى هذا الإطار نجد أن أسعار النفط في الأسواق العالمية ستشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة وذلك كنتيجة لما تشهدة منطقة الشرق الأوسط من تواترات تهدد إنتاج النفط فى تلك المنطقة والتى تضم عددا من أكبر الدول المنتجة للنفط حول العالم.

وفيما يتعلق بالنزاع التجارى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أدت إثارة قلق المستثمرين أيضا لدفع أسعار النفط للارتفاع وذلك بفعل مخاوف تعطل الإمدادات وذلك بعد الهجمات التخريبية على عدد من ناقلات النفط في الشرق الأوسط.