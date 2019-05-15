شكرا لقرائتكم خبر عن دولار أستراليا ينخفض لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل ضعف بيانات صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدولار الأسترالى إلى أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء، حيث عززت بيانات ضعيفة من الصين مخاوف بشأن الاقتصاد العالمى إضافة إلى تأثير بيانات ضعيفة لنمو الأجور المحلية.

وفى حين ساهم تحسن الإقبال على المخاطرة فى استقرار العملات على نطاق أوسع قبل إعلان بيانات الناتج الاقتصادى لمنطقة اليورو فإن الدولارين الأسترالى والنيوزيلندى تصدرا الخسائر فى المعاملات الأوروبية المبكرة.

وأعلنت الصين اليوم الأربعاء نموا ضعيفا غير متوقع فى مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعى فى أبريل مما يفرض ضغوطا على بكين لتطبيق المزيد من الحوافز مع استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

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ونزل الدولار الأسترالى مقابل الأمريكى إلى 0.6922 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثانى عندما أثر انهيار مفاجئ فى أسواق الصرف الأجنبى على عملات رئيسية.

وأُضيفت بيانات محلية إلى أسباب تراجع العملة الأسترالية، حيث تباطأت وتيرة نمو الأجور وانخفض الدولار النيوزيلندى 0.1 % مقابل الدولار الأمريكى إلى 0.6567 دولار.

وتعافى اليوان الصينى قليلا خلال الجلسة إلى 6.8993 يوان مقابل الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى فى خمسة أشهر والذى بلغه يوم الثلاثاء.

فى غضون ذلك، ظل اليورو مستقرا عند 1.1214 دولار أمريكى برغم تقديرات أولية أظهرت أن الاقتصاد الألمانى عاد إلى النمو فى الربع الأول من عام 2019 بعدما نجح فى تفادى الركود بالكاد فى النصف الثانى من العام الماضي.