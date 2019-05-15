شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يصعد بعد موجة تراجع بدعم من آمال التحفيز الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى اليابانى مرتفعا اليوم الأربعاء فى معاملات متقلبة ليوقف موجة خسائر امتدت سبعة أيام متصلة فى الوقت الذى تلقت فيه الأسهم فى المنطقة الدعم من توقعات بأن الصين قد تطبق مجموعة جديدة من الحوافز لدعم اقتصاد متباطئ.

وصعد المؤشر نيكى 0.6% ليغلق عند 21288.56 نقطة بعدما ظل منخفضا خلال الصباح، وانخفض المؤشر لسبعة أيام متتالية وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% وأغلق عند 1544.15 نقطة، وسجل المؤشر أدنى مستوى فى أربعة أشهر فى اليوم السابق.

وارتفعت أسهم شركات التصدير حيث صعد سهم سونى كورب 4% وزاد سهم سوبارو كورب 2.7 % وارتفع سهم هيتاتشى 2.6 %.

وفى غضون ذلك، جاءت أرباح الشركات اليابانية دون توقعات السوق، حيث انخفض صافى الأرباح بنحو 5% على أساس سنوى فى الفترة بين يناير ومارس بحسب أوكاسان للأوراق المالية.

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وهوى سهم تاكيدا للأدوية 7.8 % بعدما توقعت أكبر شركة يابانية لصناعة الأدوية تكبد خسائر تشغيلية غير متوقعة للعام الحالى بسبب تكاليف مرتبطة بشراء شاير بقيمة 59 مليار دولار.

وأثر ذلك سلبا على المؤشر الفرعى لشركات صناعة الأدوية فى بورصة طوكيو الذى تراجع 3% وتصدر المؤشرات الأسوأ أداء.

وانخفض سهم نيسان موتور 6.5 % بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات أضعف توقعات للأرباح فى أكثر من عشرة أعوام.

على الجانب المقابل، قفز سهم ميتسوبيشى ايستيت 9.2 % بعدما أعلنت شركة التطوير العقارى عن أول إعادة لشراء أسهم.