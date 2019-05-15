شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: نسبة جودة كوبرى روض الفرج 100%‏ وسرعة التنفيذ لم تؤثر على الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إنه تم إنجاز محور روض الفرج فى وقت قياسي، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع موسوعة جينيس منذ عامين.

وردا علي سؤال ”الخليج 365” حول مدى إمكانية تأثير السرعة فى التنفيذ علي الجودة، قال المهندس محسن صلاح، إن هناك بعض المشروعات تقبل نسب فى الجودة، ولكن مثل هذه المشروعات لا تقبل نسبة تنفيذ 99.9%، ولكن لابد أن تكون نسبة الجودة 100% .

وأكد أنه تم إحراء اختيارات بكافة المواد المستخدمة فى إنشاء الكوبرى، وتم إحراء اختبارات علي الكوبري منذ بدء إنشائه .