شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدفوعة بصعود 7 قطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.73% رابحا 40.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5626.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.76% رابحاً 47.470 نقطة ليصل إلى مستوى 6046.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.50% رابحاً عدد 23.880 نقطة ليصل إلى مستوى 4816.49 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 29.6 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار كويتى عبر 1710 صفقة. Advertisements وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.09%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%. وجاء سهم "ورقية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تلاه تمدين بنسبة 9.59%، ثم أرزان بنسبة 9.30%، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم منازل بنسبة 7.63%، ثم ساحل بنسبة 7.20%

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