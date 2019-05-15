شكرا لقرائتكم خبر عن برامج إعداد القيادات الشابة تساهم فى بناء قاعدة من الكفاءات المؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى مسئولوا وزارة البترول، مع الدفعة الأولى من شباب العاملين بقطاع البترول الذين انتهوا مؤخرا من اولى مراحل برنامج المسار السريع لإعداد وتأهيل القيادات فى إطار برنامج متكامل لإعداد القيادات الشابة والمتوسطة تتبنى الوزارة تنفيذه حاليا ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وناقشت الوزارة خلال لقائه بشباب البرنامج اهم ماتضمنته المرحلة الأولى من مهارات جديدة وخبرات مكتسبة لرفع كفاءة الأداء وتنمية التفكير غير التقليدى لمواجهة التطورات التكنولوجية السريعة والتحديات فى مجالات العمل، إلى جانب استعراض ومناقشة الرؤية الخاصة للبرنامج فى المراحل التالية.

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وأوضح بيان رسمي، أن برامج إعداد القيادات الشابة من أولويات وزارة البترول للمساهمة فى بناء قاعدة كبيرة من الكفاءات الشابة المؤهلة تأهيلا احترافيا والمتسلحة بالعلم والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة، مشيرة إلى أن وجود تلك الكفاءات الشابة سيساعد فى تطوير الأداء وتوسيع نطاق الاختيار للقيادات مستقبلا من بين كوادر واعدة ومتمرسة.

وأكدت أن الوزارة حرصت على أن يكون المحتوى التدريبى متميزا وذو جودة مرتفعة وأنها تعمل حاليا بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى مصر على تصميم وإعداد البرامج الجديدة وفقا للمعاييرالعالمية وربطها بالاحتياجات الفعلية لمنظومة العمل البترولى على أن يبدأ تنفيذها فى المراحل التالية استكمالا لبرنامج القيادات الشابة والمتوسطة، مضيفا أن تحفيز الشباب بقطاع البترول والاستثمار في تنمية قدراتهم وفتح آفاق جديدة لهم فى العمل هو أحد الأهداف الرئيسية التى تسعى الوزارة اليها من هذه البرامج .