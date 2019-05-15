شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى الدين العام للأردن 2.4% فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافى الدين العام المستحق على الأردن فى الربع الأول من العام الحالى بنسبة 2.4 % إلى 27.54 مليار دينار (38.8 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار فى نهاية 2018.

وأظهرت إحصاءات نُشرت على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية اليوم الأربعاء أن صافى الدين الداخلى للأردن فى نهاية مارس الماضى بلغ 15.46 مليار دينار فى حين أن الدين الخارجى بلغ 12.07 مليار دينار.

ويشكل صافى الدين العام الأردنى ما نسبته 90% من الناتج المحلى الاجمالي.