شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع طفيف لكافة المؤشرات. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14014 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 17364 نقطة. Advertisements كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1579 نقطة.

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