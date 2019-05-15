الان تتابع وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط بالدول المتقدمة انخفضت 25.8 مليون برميل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365: قالت وكالة الطاقة الدولية أنها ترى مؤشرات من منتجين آخرين على أنهم سيوفرون تدريجيا إمدادات بديلة للنفط الإيراني في ظل تشديد العقوبات الأمريكية. وقالت الوكالة أنها تتوقع انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 30.2 مليون ب/ي في النصف/2 من 2019 بفعل ارتفاع إنتاج المستقلين. وأن مخزونات النفط بالدول المتقدمة انخفضت 25.8 مليون برميل في مارس إلى 2849 مليون برميل بفعل عمليات سحب لعوامل موسمية معاكسة.

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